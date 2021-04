Milan, la lettera di Gazidis agli sponsor: "Supelega un capito entusiasmante, non vediamo l'ora"

20 aprile 2021 a

L’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha inviato una lettera agli sponsor dove ha annunciato la Superlega e i progetti della società rossonera: “Caro partner, come parte importante della famiglia Milan, volevo scriverti in merito all’annuncio di ieri sera sul futuro del calcio europeo. Il Milan è lieto di confermare di essere uno dei dodici principali club europei che si sono uniti per dare vita a una nuova competizione infrasettimanale, la Superlega. L’obiettivo è creare un formato in cui le migliori squadre si sfidino più regolarmente, migliorando la qualità e l’intensità complessive del calcio europeo. Siamo fiduciosi che questa nuova competizione a 20 squadre catturerà l’immaginazione di miliardi di tifosi di calcio in tutto il mondo e rappresenterà l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo del gioco del calcio”, ha scritto Gazidis.

Gazidis motiva poi la scelta di appoggiare il torneo che sta creando polemiche a non finire: “L’industria del calcio, come molte altre, ha recentemente attraversato un periodo di significativa instabilità e difficoltà finanziarie, accelerate dalla pandemia globale del Covid-19. La Superlega fornirà valore e supporto all’intera piramide del calcio con maggiori risorse finanziarie, aumentando in modo significativo i pagamenti di solidarietà alle leghe nazionali e al calcio di base e la creazione di un campionato femminile corrispondente, che rappresenterà un passo in avanti trasformativo per il calcio femminile”, continua l'ad rossonero.

Gazidis, infine, affronta anche il problema dei duri contrasti con Uefa e Fifa: “Contemporaneamente all’impegno per la creazione di questo nuovo torneo europeo i club fondatori si stanno anche impegnando a lungo termine per i loro campionati nazionali. La Serie A rimarrà la competizione del fine settimana più importante in Italia e il Milan è orgoglioso di rimanere una parte importante del tessuto del calcio italiano. I club non vedono l’ora di tenere discussioni con la FIFA e la UEFA e tutte le altre istituzioni calcistiche per lavorare insieme in partnership per fornire una struttura che sarà vantaggiosa per il calcio nel suo insieme”, conclude Gazidis fiducioso che tutto si sistemerà con i vertici del calcio mondiale ed europeo.

