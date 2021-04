Superlega, Milan caos. Paolo Maldini contro Gazidis: "Non sapevo nulla, chiedo scusa ai tifosi"

21 aprile 2021 a

Aria tesa in casa Milan sulla Superlega, con Paolo Maldini che pochi minuti prima della gara contro il Sassuolo prende ufficialmente le distanze dal suo dg Ivan Gazidis. "Tengo a precisare - spiega il dirigente rossonero a Sky Sport - di non essere stato minimamente coinvolto in questo progetto. L'ho saputo domenica sera dopo lo statement congiunto con le varie squadre. Si è deciso a un livello più alto rispetto al mio dirigenziale. Nondimeno, sento di dovermi prendere la responsabilità di chiedere scusa ai tifosi, che in questa situazione possono essersi sentiti un pochino traditi". Gazidis, quando il progetto lanciato da Florentino Perez e Andrea Agnelli sembrava veleggiare a gonfie vele, aveva annunciato l'entusiastica adesione del Milan, che è stato uno degli ultimi non a caso a fare un passo indietro, sia pure con molta cautela. Come dire: torniamo da mamma Uefa ma teniamoci aperta ogni possibilità.

Secondo Maldini "è normale che nel 2021 un dirigente di calcio sappia che i ricavi e la sostenibilità sono importanti, ma bisogna chiedersi fino a dove possiamo spingerci... Certamente non cambiando i principi dello sport che sono fatti di meritocrazia e sogni aperti a tutti". Posizione condivisa da tanti, non solo nel mondo del calcio. "Ora siamo qui per arrivare tra le prime quattro e tornare in Champions League dopo 7 anni, questa è una cosa che i ragazzi hanno ben chiaro in testa", ha chiuso Maldini, cercando di riportare la concentrazione di tutti sul campo.

Per Maldini, come ricorda Gazzetta.it, quello odierno con Gazidis è il secondo screzio "pesante", dopo le frizioni sulla scelta del possibile nuovo direttore sportivo factotum Ralf Rangnickm nell'inverno 2020. Una manovra, fortemente voluta da Gazidis, che aveva provocato le dimissioni dell'altro dirigente-bandiera rossonero, Zvonimir Boban. Maldini era rimasto, e alla fine ha avuto ragione lui.

