Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, disastro Superlega: chi diventerà nuovo presidente della Juventus, imbarazzo mondiale

Gli esperti di gossip saranno contenti: se davvero John Elkann farà in modo di silurare Andrea Agnelli e piazzare alla presidenza della Juventus l'altro cugino Alessandro Nasi, come si inizia a sussurrare da più parti (in principio fu Dagospia, ma oggi all'indomani del disastro sulla Superlega molti quotidiani sportivi e non danno la staffetta per molto probabile), allora sarà tutta benzina sul fuoco della velenosa storia a tre tra Gigi Buffon, portierone bianconero che potrebbe non restare con il club, la sua attuale compagna Ilaria D'Amico e la ex storica Alena Seredova.

Storia che fece chiacchierare mezza Italia qualche anno fa, una "tresca" che lasciò la modella ceca sola con due figli e delusa. Vendetta però servita fredda qualche mese dopo, quando la bella Alena si accompagnò proprio a Nasi, superdirigente del gruppo di famiglia con un curriculum lungo così: dopo aver lavorato per le principali banche di investimento come Merril Lynch e Jp Morgan ed essere tornato "all'ovile" con il compianto ex Ceo di Fca Sergio Marchionne, oggi "il cugino" è presidente di Comau, industria del ramo della robotica che fa parte del gruppo Stellantis.

Situazione certamente imbarazzante per Buffon, che si ritroverebbe come presidente il compagno della ex moglie con cui intrattiene rapporti gelidi mitigati soltanto dall'amore comune per i figli Louis Thomas e David Lee. Insomma, viste le dichiarazioni sprezzanti di una ancora ferita Seredova, a Torino non si respirerebbe un bel clima. E questa volta la Superlega non c'entra nulla.

