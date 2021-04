Ferrari, "motore o fondo": la svolta dopo il podio, così il Cavallino ribalta la stagione di Formula 1?

30 aprile 2021 a

La Ferrari è alla ricerca del primo podio stagionale, dopo gli ottimi progressi mostrati nel Gran Premio di Imola, che per la verità è stato anche un po’ sfortunato: a Maranello hanno però accettato di buon grado il quarto e quinto posto conquistato rispettivamente da Charles Leclerc e Carlos Sainz perché si vedono margini di miglioramento già per questo fine settimana in Portogallo. In particolare in casa Ferrari c’è ottimismo per la potenza del motore e per l’aggiornamento al fondo portato in pista nello scorso Gran Premio e che ha funzionato subito con risultati interessanti: per questo è stato deciso di montarlo su entrambe le vetture.

In attesa della versione evoluta e definitiva che dovrebbe fare la sua apparizione in Spagna al prossimo giro. Il favorito sul circuito di Portimao sarà Max Verstappen, che con la sua Red Bull andrà alla caccia della seconda vittoria consecutiva, dopo aver trionfato nel Gran Premio di Imola. Il pilota olandese ha preceduto Hamilton e Norris, al termine di una gara abbastanza particolare: al 34esimo giro era stata addirittura sospesa per un brutto incidente tra Bottas e Russell, che tra l’altro hanno litigato pesantemente.

Al termine del GP di Imola, che aveva visto le Ferrari chiudere rispettivamente al quarto e quinto posto, all’interno della scuderia di Maranello c’era sì rammarico per non essere riuscita a conquistare il podio, ma allo stesso tempo anche un cauto ottimismo: “Vedere una squadra amareggiata è un segnale positivo - aveva dichiarato Mattia Binotto - significa che ha voglia di vincere. Avremmo potuto piazzare almeno un pilota sul podio”.

