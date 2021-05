Zlatan Ibrahimovic, crac-ginocchio: campionato finito e addio Europei, un dramma sportivo

15 maggio 2021 a

L'infortunio al ginocchio ha fatto terminare anzitempo il campionato di Zlatan Ibrahimovic, anche se nelle scorse ore sembrava che il giocatore potesse recuperare per l'Europeo. Niente da fare, però, secondo quanto riportato dai profili social della Nazionale svedese: " Zlatan Ibrahimovic ha informato il ct Janne Andersson che l'infortunio gli impedirà di partecipare all'Europeo di quest'estate. Forza Zlatan, speriamo di rivederti presto sul campo", il messaggio della Svensk Fotboll.

Lo stop previsto è di circa 6 settimane. Questo è l'esito del consulto medico cui si è sottoposto in queste ore, dopo l’infortunio al ginocchio riportato contro la Juventus. La distorsione di Ibrahimovic era parsa di entità più grave rispetto alle primissime indicazioni provenienti da Milanello. Tanto più che l’astro svedese non è certo più giovanissimo e ogni problematica alle articolazioni va affrontata con tutta la cautela del caso.

Dopo la visita specialistica cui si è sottoposto, il club ha diffuso una nota ufficiale: “AC Milan comunica che oggi Zlatan Ibrahimović è stato visitato a Milanello dal Dr. Volker Musahl (UPMC Pittsburgh) in seguito al recente trauma distorsivo del ginocchio sinistro occorso in Juventus-Milan. Secondo indicazione specialistica il giocatore sarà sottoposto ad un trattamento conservativo di sei settimane”. Ibrahimovic aveva creato non poca ansia per la dinamica del suo problema nel corso della partita contro la Juventus. Si era infatti accasciato al suolo senza subire contrasti di alcun tipo, dando inizialmente l’impressione che addirittura la sua stessa carriera potesse essere a un bivio. Per fortuna lo stop è soltanto di un mese e mezzo: i tifosi del Milan possono tirare un sospiro di sollievo, non quelli della Svezia.

