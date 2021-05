Napoli, Gennaro Gattuso esonerato in diretta a tempo di record da De Laurentiis: "Un abbraccio a tua moglie e ai tuoi figli". Chi lo sostituirà

24 maggio 2021 a

a

a

Il Napoli pareggia in casa con il Verona e il presidente Aurelio De Laurentiis caccia mister Gennaro Gattuso con un Tweet nel dopo-partita, a tempo di record. L'esonero era nell'aria da settimane, ma di certo la clamorosa mancata qualificazione in Champions League (agli azzurri sarebbe bastata una vittoria contro i veneti, già salvi e senza stimoli) ha accelerato lo strappo. "Caro Rino - ha scritto ADL su Twitter, con toni garbati e gentili -, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli". Un modo felpato che non può nascondere però la profonda amarezza di Gattuso.



L'ex tecnico del Milan è rimasto fregato sul più bello, dopo una grande rimonta nel girone di ritorno. A non convincere il presidente la gestione del gruppo (nonostante infortuni decisivi nei momenti-chiave della stagione, come quello di Osimhen) e la tenuta psicologica del mister sotto pressione. Ringhio sembrava a un passo dalla Fiorentina, ma secondo indiscrezioni avrebbe cambiato idea dopo la pessima accoglienza ricevuta la scorsa settimana durante la partita tra la Viola e il suo Napoli. Insulti, anche dai giocatori, che avrebbe convinto il tecnico calabrese a fare dietrofront. Ora per lui si parla di Lazio (con Simone Inzaghi che invece andrebbe proprio alla Fiorentina) mentre De Laurentiis, criticatissimo dai tifosi partenopei, starebbe studiando un super-colpo per zittire i critici. Girano i nomi del francese Christophe Galtier, tecnico del miracolo Lilla (campione di Francia davanti al Psg miliardario di Neymar e Mbappe) o del meno esotico ma più collaudato (in Italia) Luciano Spalletti. Il sogno proibito, anche economicamente, si chiama però Massimiliano Allegri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.