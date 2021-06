Europei 2021, l'Italia travolge la Turchia 3-0: Berardi show, Immobile e Insigne cecchini. Così sognare si può

11 giugno 2021 a

Buona la prima per l'Italia agli Europei 2021. Anzi, buonissima: al debutto nella fase finale gli azzurri di Roberto Mancini travolgono la Turchia per 3-0 all'Olimpico e mettono subito una seria ipoteca al passaggio del turno nel Girone A (che comprende anche Galles e Svizzera). Dopo un primo tempo equilibrato che si conclude sullo 0-0 (ma i padroni di casa recriminano giustamente per un rigore non assegnato dopo un netto fallo di mano in area turca di Celik), la Nazionale dilaga nella ripresa anche grazie a una topica di Demiral, forse il miglior difensore nella rosa di Fatih Terim.



Al 53' il centrale della Juventus interviene goffamente su un cross di Berardi e infila nella propria porta, sbloccando il risultato. Da lì in poi gli azzurri prendono coraggio e confidenza e il raddoppio è quasi scontato: al 60' sempre Berardi fallisce una grande occasione ma al 66' ci pensa Immobile, da rapace d'area, a raccogliere una respinta di Cakir e infilare il 2-0 da pochi passi. A questo punto l'Italia controlla, la Turchia prova a reagire ma la difesa del Mancio regge senza affanni e anzi arriva il tris al 79' con Berardi, ancora brillante, a servire Insigne che batte il portiere turco con un tiro a giro sul secondo palo. In attesa, si spera, dei big match con le favorite per il titolo, la Nazionale si conferma squadra senza stelle di prima grandezza ma con tanti ottimi interpreti di uno spartito vivace e frizzante. Non basta ancora, forse, per poter dire di essere al livello di Francia, Belgio e Inghilterra, le tre più quotate, ma non è nemmeno più possibile, per le altre, etichettare l'Italia come una "sorpresa". Prossima gara mercoledì 16, sempre all'Olimpico alle 21, contro la Svizzera.

