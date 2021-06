Euro 2020, il "fuori-tutto" di Heidi Klum: su la maglietta e topless, ma finisce (molto) male

16 giugno 2021 a

a

a

Hai capito, Heidi Klum? Febbre da Euro 2020 anche per la meravigliosa e intramontabile modella tedesca, che a 48 anni è meravigliosa, irraggiungibile e soprattutto molto provocante. Già, perché la febbre pallonara la porta spendersi in un augurio molto piccante alla sua nazionale: "Buona fortuna per oggi, Germania", scrive sul suo profilo Insatgram.

E a corredo la foto che potete vedere qui sotto: su la maglietta e fuori il seno, un topless da far girare la testa. Peccato però che la prodezza da bollino arancio-scuro sia servita a poco e nulla. Anzi, forse ha portato anche un po' di jella: Germania ko con la Francia, piegata da un autogol (in una partita in cui, in verità, i tedeschi quasi non hanno visto la palla).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.