Hakan Calhanoglu, dal Milan all'Inter dopo 5 stagioni: il trasferimento dell'anno? Pronto il sostituto

Sono bastati appena una ventina di giorni dall'inizio del calciomercato per assistere al trasferimento che si preannuncia forse il più clamoroso di questa sessione estiva. Hakan Calhanoglu sarà a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter nella prossima stagione. Il turco è atterrato nella serata di ieri, lunedì 21 giugno 2021 a Milano con un volo privato per le visite e la firma. Lo rivela lui stesso al portale turco Trt Spor: "Ho raggiunto un accordo con l'Inter, vado a Milano per firmare il contratto" ha detto Calhanoglu.

Il trequartista si libererà a fine mese dal Milan a parametro zero e cambierà quindi soltanto sponda, rimanendo nella città della madonnina. In nerazzurro, Calhanoglu percepirà 5 milioni di euro netti più uno di bonus a stagione per tre anni con opzione per il quarto. A causare la rottura con i rossoneri proprio le distanze della società rossonera sul contratto. Al giocatore era stato offerto da Maldini un aumento di stipendio che si aggirava intorno a un ingaggio di 4 milioni di euro a stagione. Quasi il doppio dei 2,5 milioni che percepiva prima. Come successo anche per Gigio Donnarumma, il turco ha pensato di meritare di più, trovando l'intesa giusta con i nemici cittadini dell'Inter. Già pronta l'alternativa all'ex numero 10 rossonero: si tratta del veronese Mattia Zaccagni.

Alto invece il gradimento per il giocatore in casa nerazzurra, con Simone Inzaghi che trova un valido sostituto per Christian Eriksen. Il danese dovrà sicuramente restare qualche tempo lontano dai campi dopo l'arresto cardiaco, e sembra che per lui le possibilità di giocare in Italia siano ora veramente basse. Con Nainggolan, Joao Mario e Vecino ormai ai saluti e con Marotta e Ausilio più che ottimisti di riuscire a scongelare in breve termine le cessioni, Calhanoglu è un rinforzo necessario in mezzo al campo. Arrivando poi a parametro zero, rappresenta una formula conveniente per la neo-campione d'Italia che dovrà spendere sul mercato, ma con molta attenzione.

