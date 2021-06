Gp della Stiria, Verstappen ancora in pole davanti ad Hamilton. Sprofondo Ferrari, che passo indietro

26 giugno 2021 a

a

a

Max Verstappen in pole nel Gp della Stiria. Per il pilota olandese prima fila con Lewis Hamilton che lo affiancherà al via grazie alla penalizzazione di tre posizioni comminata a Valtteri Bottas, autore del secondo tempo a 194 millesimi da Verstappen. Dalla seconda fila prenderanno il via Lando Norris con la McLaren e Sergio Perez con l'altra Red Bull. Bottas e Gasly si divideranno al terza fila. Settimo tempo e quarta fila con Yuki Tsunoda e Charles Leclerc (+0.631). Male l'altro ferrarista Carlos Sainz che non supera il "taglio" del Q2 e chiude con il dodicesimo tempo.

"Che ca*** fa, vuoi ammazzarmi?". Ciò che non avevate visto: la manovra "omicida" di Mazepina, furia-Schumacher. Caos all'Alfa

"E' stato un ottimo week end finora, in qualifica ancora una volta la macchina è stata molto bella da guidare. Non è semplice gestire il traffico nelle prime curve, il primo giro del Q3 è stato molto buono, ho fatto un bel primo settore e sono molto felice i essere in pole con Red Bull nella gara di casa", ha detto Verstappen dopo le prove.

"Scusate il ritardo, ma...". Leclerc, la frase rubata dopo il traguardo: una confessione sul disastro-Ferrari

"Se guardiamo la pista, non ha tantissime curve ma sono difficili da azzeccare; curva 1 la frenata in salita, poi verso curva 3, curva 4, è una pista breve ma è molto difficile fare un bel giro: il primo tentativo non è stato male", ha spiegato il pilota ora favorito per la vittoria finale. "Non è mai semplice, mi piacerebbe lo fosse a volte, è bello sia una gara combattuta e sarà una battaglia molto serrata anche domani, una battaglia come in Francia", ha concluso.

Video su questo argomento F1 in lutto: addio a Stirling Moss, il pilota che si è aggiudicato più Gran Premi senza aver mai vinto il titolo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.