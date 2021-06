Claudio Lotito nei guai, la Figc boccia il "blind trust": Salernitana, 4 giorni per restare in Serie A

30 giugno 2021 a

La Federcalcio respinge con perdite l'espediente di Claudio Lotito per evitare di cedere a prezzo di saldo la Salernitana neopromossa in serie A. Il piano del "blind trust" presentato dal patron alla Figc è stato bocciato con riserva dalla Covisoc, l'organo federale chiamato a valutare la procedura. Ora il club campano avrà tempo fino a sabato alle 20 per risolvere le criticità evidenziate nella procedura di controllo. Siccome da regolamento non possono militare nella medesima categoria due club riconducibili alla stessa proprietà, il compromesso del trust potrebbe essere considerato accettabile purché ci sia una vera e propria discontinuità rispetto all'attuale proprietà. Cosa che nel caso della Salernitana, secondo la Covisoc, non c'è. Nella documentazione inviata in via Allegri infatti figurano due trust differenti, soci praticamente a metà: uno per Omnia Service Srl e uno per la Morgenstern Srl, due società che fanno capo rispettivamente a Enrico Lotito, figlio di Claudio, e alla famiglia Mezzaroma (i cognati). A fare da garanti al trust, poi, ci sono Widar Trust e soprattutto Melior Trust, che ha già precedenti nel mondo del pallone (con Cellino) e fa riferimento a Banca del Fucino di Mauro Masi. Infine a Lotito viene contestata la figura dell'amministratore unico del club, il generale Ugo Marchetti, che lo stesso Lotito tempo fa aveva proposto come presidente della Lega serie A. La Covisoc, insomma, ritiene ambigua sia la commistione tra nuovi gestori e vecchia proprietà sia i requisiti adottati per individuare i soggetti del trust. Non essendoci figure indipendenti e soprattutto capaci di garantire la stabilità economica della Salernitana, la Covi soc teme che almeno per i primi mesi della nuova stagione il club dovrebbe gioco -forza continuare a fare riferimento al portafogli di Lotito. Ora i legali dei campani dovranno riformulare l'assetto del trust in base a tre direttrici: una struttura societaria più indipendente; una dotazione economica congrua; la scadenza ferrea dei sei mesi per chiudere una cessione. Attenzione ai possibili risvolti legali. Perché se è vero che la Salernitana rischia l'esclusione dal campionato in base al codice sportivo (Benevento già pronto al ripescaggio), è altresì vero che Lotito viene tutelato dal codice civile. Gravina e la Figc al momento continuano con la linea dura, ma tutti vogliono scongiurare la prospettiva di una battaglia a colpi di carte bollate.

