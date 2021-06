Juan Musso all'Atalanta, si scrive un pezzo di storia della Dea: l'acquisto più costoso di sempre

30 giugno 2021 a

Colpo importantissimo per l'Atalanta che blinda la porta dalla prossima stagione: Juan Musso sarà il prossimo estremo difensore nerazzurro. Il portiere argentino classe 1994, fortemente voluto da Gian Piero Gasperini, arriverà dall'Udinese di Pozzo per una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni di euro. Si tratta del secondo acquisto più caro dell'Atalanta, dopo Duvan Zapata, prelevato per 26 milioni di euro dalla Sampdoria (bonus compresi). La trattativa tra le due società era iniziata già durante il mercato invernale, per poi congelarsi e sfumare definitivamente. Ripresa poi negli ultimi giorni, l'Atalanta ha dato una decisa accelerata, accettando le condizioni del club friulano.

L'approdo di Musso alla corte di Gian Piero Gasperini ribadisce la volontà dell'Atalanta di disputare l'ennesima stagione ad altissimi livelli. La squadra di Bergamo si rivela nuovamente protagonista non solo del mercato in uscita, ma anche di quello in entrata. L'anno prossimo la compagine lombarda giocherà nuovamente la Champions League e il portiere era uno dei primi nodi da sciogliere. La trattativa è ora nella fase conclusiva, e bisognerà soltanto convincere il portiere a cambiare casacca. 27 anni compiuti a maggio, Juan Musso ha giocato ben 35 partite con l'Udinese nell'ultima Serie A.

Secondo quanto lascia trapelare Skysport, l'arrivo di Musso non corrisponderà all'immediata partenza di Pierluigi Gollini, l'attuale titolare tra i pali atalantini. Il portiere 26enne piace parecchio alla Lazio di Zdenek Zeman ma, al momento le trattative si trovano ancora in una fase embrionale. Molto più probabile invece la partenza di Marco Sportiello, il terzo portiere nerazzurro. Tra gli altri giocatori seguiti dal ds Giovanni Sartori anche Tommaso Pobega dello Spezia e il giapponese Tomiyasu del Bologna. Giocatori giovani che potrebbero dare freschezza alla rosa, anche se il prezzo dei due cartellini non è proprio al ribasso. Servono almeno 15 milioni per Pobega, mentre il cartellino del 22enne difensore del Bologna è fissato a 20 milioni.

