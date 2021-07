Euro 2020, raptus di lady Bonucci: "Anche la mollica di un pane". Astinenza sessuale, la bomba di Martina Maccari

10 luglio 2021 a

Mancano poche ore alla finalissima di Euro 2020: domani, domenica 11 luglio, a Wembley, l'ultimo atto. Italia contro Inghilterra. Una cavalcata, quella degli azzurri, iniziata contro la Turchia e che ormai dura da un mese. Un mese durante il quale, per i giocatori e moglie e compagne, il sesso non è di casa. Già, perché le squadre decidono se "concedere" l'intimità ai propri giocatori oppure no. E l'Italia, con discreta evidenza, ha optato per l'astinenza.

E dove la troviamo una conferma in tal senso? Presto detto, dalle parole di Martina Maccari, la moglie di Leonardo Bonucci, vice-capitano dell'Italia. La vulcanica Martina, su Instagram, ha infatti pubblicato una story che non ha bisogno di grandissime spiegazioni: "Giorno 30 e rotti. ormai è erotica anche la mollica del pane", ha scritto lady Bonucci con chiarissimo riferimento all'astinenza forzata causa-Euro 2020.

L'astinenza, per inciso, più che per contarietà al sesso, è stata imposta agli azzurri dal coronavirus. I giocatori che prendono parte alla competizione sono di fatto isolati dal resto del mondo, obiettivo prevenire il contagio: in caso di focolaio, infatti, potrebbe saltare il lavoro di quattro anni. E insomma, niente sesso. E Martina Maccari sembra non poterne più....

