Gigio Donnarumma, il "pizzino" al Milan: "Dopo l'estate parlo io. Ma sarò sempre tifoso rossonero". Quelle stranissime parole

Le parate di Gigio Donnarumma hanno consegnato all’Italia l’Europeo. Il portiere è stato eletto miglior giocatore di Euro 2020 e ha già conquistato le prime pagine in Francia dove presto si trasferirà per giocare col Paris Saint-Germain, ma prima il portierone azzurro deve chiudere con il passato, che nel suo caso si chiama Milan, club dove prima è cresciuto e poi è diventato grande: “Parlerò di tutto - ha promesso il portiere dopo la giornata di festa azzurra per le vie di Roma - Vediamo in questi giorni”.

“Ora mi godo tutto questo, poi andrò in vacanza e poi parlerò del resto”, ha assicurato Donnarumma, che dopo oltre otto anni in rossonero di cose da dire ne avrà molte: “Se mi dispiace andare via? Sarò sempre legato ai colori rossoneri, poi parlerò del resto. Sarò sempre un tifoso del Milan e gli auguro tutto il bene di questo mondo – ha detto ancora – Pallone d’Oro? Ne ho sentito parlare, ma per adesso non ci penso", ha aggiunto.

Infine il portiere ha anche svelato una piccola curiosità legata all'ultimo rigore della finale contro l'Inghilterra: "Non ho esultato subito perché non avevo capito... Ero già giù per il rigore di Jorginho perché pensavo avessimo perso, ho guardato l'arbitro per capire se era tutto ok, poi quando ho visto i compagni venire verso di me non ho capito più niente...", racconta l'estremo difensore azzurro.

