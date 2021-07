Gigio Donnarumma "linciato" dai tifosi del Milan: "Piccolo uomo, serve per forza un Iban". Dopo il messaggio, finisce malissimo

14 luglio 2021 a

Già, tra Gigio Donnarumma, tra gli eroi di Euro 2020, e il Milan è finita male. Malissimo. Il mancato rinnovo nonostante sontuose offerte e l'addio a parametro zero, il portiere al Psg. E fino a ieri, fino alla fine dell'Europeo, Donnarumma non aveva detto una parola sulla vicenda. Ora, però, ecco che sui social Gigio si è speso. Insomma, ha detto la sua. Un lungo messaggio che sta facendo discutere, soprattutto perché afferma che sarà per sempre rossonero. Ma come? Possibile? Scontate, insomma, le reazioni scomposte dei tifosi. Un conto, però, è reagire in modo scomposto. Un altro è insultare. E Donnarumma è stato letteralmente ricoperto di insulti.

Da par suo, il portiere, ha scritto: "Certe scelte sono difficili, ma fanno parte della crescita di un uomo. Sono arrivato al Milan che ero poco più di un bambino, per otto anni ho indossato questa maglia con orgoglio, abbiamo lottato, sofferto, vinto, pianto, gioito, insieme ai miei compagni, ai miei allenatori, a tutti coloro che hanno fatto e fanno parte del Club, insieme ai nostri tifosi che sono parte integrante di quella che per tanti anni è stata una famiglia". Infine, le conclusioni: "Auguro al Milan tutti i successi possibili e lo faccio con il cuore, per l’affetto che mi lega a questi colori, un sentimento che la distanza e il tempo non possono cancellare".

Auguri che però i tifosi rossoneri non hanno digerito, affatto. Come detto, si è scatenato il linciaggio-social. Il commento preferito, va da sé, era "Dollarumma", coniato ai tempi del primo e sofferto rinnovo rossonero. E ancora: "Non basta un post. Serve per forza un Iban. Non sarai mai perdonato piccolo uomo". "Burattino in mano a gente che ingrassa alle tue spalle". "Non ti crede nessuno". "Hai scelto il denaro rinunciando ad essere il giocatore con più presenze in questo glorioso club, stai lasciando l'Italia sempre per una questione di soldi, e mi parli di cuore? No caro Donnarumma, il cuore non conosce il denaro ed è tutt'altra cosa. Buona fortuna". E chi più ne ha più ne metta (qui, vi abbiamo riportato soltanto dei commenti proponibili. Per gli altri, consultare il post di Donnarumma qui in calce).

