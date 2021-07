Euro 2020, Chiellini e Bonucci umiliano ancora gli inglesi: proprio lì sotto... ora tutti muti

18 luglio 2021 a

Come ci fanno godere, ancora, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, capitano e vice della nazionale campione d'Europa a Euro 2020. I due juventini, infatti, sono legatissimi. E dopo il trionfo si stanno godendo qualche giorno di vacanza e relax insieme, con le rispettive famiglie. E durante queste vacanze, hanno voluto scoccare un'altra frecciata contro gli inglesi, che con pochissima sportività hanno incassato il loro ko nella finale di Wembley.

Prima, però, una breve premessa. A caldo, a caldissimo, subito dopo essere diventato campione d'Europa in una finalissima in cui ha anche segnato il gol del pareggio (con la consueta esultanza del "sciacquatevi la bocca"), Bonucci aveva urlato a squarciagola in campo, intercettato da una telecamera: "Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta!", messaggio ovviamente rivolto agli inglese.

Bene, ora Bonucci e Chiellini, come detto in premessa, ci fanno godere ancora. Come? Sempre grazie alla pastasciutta. I due infatti si sono fatti ritrarre sui social, sorridenti e forchetta in mano, davanti a un bel piatto di pasta al sugo con basilico, il classico che più classico non si può della cucina italiana. E in calce, il commento: "Ancora pastasciutta dovete mangiare". Con tanti cari saluti agli inglesi...

