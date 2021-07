Cristiano Ronaldo pensa alle auto, Georgina Rodriguez tira fuori il Lato B su Instagram: la foto "in contemporanea"

19 luglio 2021 a

"È il giorno della decisione”: Cristiano Ronaldo, Cr7 per tutti, lascia i followers senza parole. Cosa sta per decidere? Un cambio di squadra o di casa? Un auto nuova o un'altra grande barca di lusso? Al momento non si sa. La notizia certa è che la sua fidanzata Georgina Rodriguez, una modella mozzafiato, cerca di dissuaderlo dai pensieri con le sue curve mozzafiato.

E' davvero così pensieroso Cristiano Ronaldo, che sui social viaggia a vele spiegate con oltre 300 milioni di followers? Sui social, per adesso, ci pensa Georgina a sfoggiare un look da urlo. Prima i selfie e Ig Stories e poi alcune foto accanto ad un bolide di lusso di proprietà di CR7, che ha sempre avuto una grande passione per le auto.

Il calciatore della Juventus si fa fotografare in giacca e bermuda e la Rete s'interroga sul suo futuro: resta in bianconero oppure potrebbe fare scambio con Mauro Icardi? Interrogativo davvero difficile da sciogliere. E, se così fosse, allora entrerebbe in ballo pure Wanda Nara (che è moglie ed agente di Maurito). Ma siamo nel pieno toto-calcio-mercato: l'estate in questo senso è caldissima ed infiamma i campi. La voce su Ronaldo e lo scambio con Maurito arriva dalla Spagna e sembra che sia ben fondata. Un'indiscrezione bomba che fa parlare abbastanza la Rete.

Cala il silenzio. Il calciatore preferisce non parlarne affidandosi alla sua grande passione per le auto, forse per esorcizzare al meglio questi momenti difficili. Pensate che il suo garage di auto ha un valore di circa 20 milioni di euro. Zero utilitarie e tutte supercar con centinaia di cavalli.

