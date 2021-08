Tokyo 2020, Federica Pellegrini e Martina Carraro? Roba da matti: il video proibito dal villaggio olimpico

01 agosto 2021 a

Ecco la Federica Pellegrini che non ti aspetti, insieme alla compagna di squadra Martina Carraro. Immagini che arrivano direttamente dalle Olimpiadi, dal villaggio olimpico di Tokyo 2020. Immagini che mostrano una Divina... inaspettata, a sorpresa.

Già, ora la mente è libera. I suoi giochi sono davvero, ufficialmente, finiti. L'ultima gara è stata la staffetta 4x100 mista, le azzurre in finalissima sono arrivate seste. E, come detto, questa era davvero l'ultima vasca olimpica per la Pellegrini. Al termine della gara, nelle interviste, ha spiegato di essere serena e ha aggiunto che no, non si vede nei panni di Valentina Vezzali e che, insomma, la politica proprio non le interessa.

E dopo le parole, eccoci al video. Eccoci alla spensieratezza che emerge con prepotenza nelle immagini che potete vedere qui sotto, un video pubblicato su Instagram in cui la Pellegrini e la Carraro, con shorts, k-way e occhiali da sole, si lanciano in un delizioso balletto coordinato proposto direttamente dall'interno della loro stanza. Mosse sexy, ironiche e provocanti. Insomma, un balletto tutto da godere.

