Tokyo 2020, Gregorio Paltrinieri fulmina l'ucraino in diretta Rai: "Mi prendi per il cu***?", la frase sbagliata

Un siparietto tutto da godersi, quello che è arrivato dalle olimpiadi di Tokyo 2020. Siamo al nuoto, dove c'è un Gregorio Paltrinieri stremato dopo i 1.500 metri stile libero, dove ha chiuso al quarto posto. E così eccolo, boccheggiante, al termine della gara mentre si concede ai microfoni della rai per una delle interviste di rito.

Super-Greg racconta tutta la sua stanchezza, spiega che era tosta dopo gli 800 metri. Certo, c'è amarezza per la medaglia sfumata ma non vi è niente da recriminare, considerata la mononucleosi che lo ha tenuto sotto scacco fino a poco prima dei giochi e che ne ha limitato allenamenti e forma fisica. Per inciso, a vincere la gara è stato l'americano Finke.

Ma, si diceva. Il siparietto, avvenuto proprio mentre Paltrineri parlava con gli inviati di Viale Mazzini. Ecco che alle sue spalle passa l'ucraino Romanchuck, il quale in un italiano un po' zoppicante si lancia nell'urlo: "Campeone! Campeone!". Peccato che, almeno in questo caso, Greg non sia esattamente il "campeone". E così ecco piovere la risposta, con sorriso a dentri stretti: "Mi prendi per il cu***?", si lascia sfuggire Paltrineri. E giù risate.

