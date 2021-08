Cristiano Ronaldo, addio Juventus. Indiscrezione pesantissima: "A chi ha telefonato", Mendes già al lavoro

25 agosto 2021 a

Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre più in bilico. CR7, secondo l'Equipe, avrebbe parlato con diversi giocatori del Manchester City, chiedendo informazioni sul club inglese. Il suo sogno è essere allenato da Pep Guardiola. Ronaldo avrebbe chiamato i connazionali portoghese dei Citizens: Bernardo Silva, Ruben Dias, Joao Cancelo, facendo trasparire la voglia di giocare insieme. Jorge Mendes, manager del portoghese, starebbe lavorando attivamente alla trattativa da diverse settimane.

Jorge Mendes ha già piazzato nel club Ruben Dias, Ederson, Joao Cancelo e Bernardo Silva. In Francia sono convinti che entro la fine del mercato, anche Ronaldo potrebbe trasferirsi alla corte di Guardiola. Dopo la notizia del possibile approdo al Psg, ecco prospetatrsi la possibilità di finire in Inghilterra. Sembra comunque ormai certo l'idea di Ronaldo di lasciare la Juve.

Ma per l'agente portoghese i tempi stringono. Il mercato chiude il 31 agosto e il tempo che rimane non aiuta le trattatuve, soprattutto se il protagonista è Ronaldo. Mendes, dopo aver ricevuto il rifiuto di Florentino Perez del Real Madrid spera ancora di poter contare sulla sponda del Real per gettarsi a capofitto in direzione Parigi. In Spagna si crede nel passaggio di Kylian Mbappé alla corte di Carlo Ancelotti, questo permetterebbe a Mendes di tentare il tutto per tutto in extremis nonostante i recenti passi indietro del Psg.

Lucia Esposito

