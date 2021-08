Milan, Franck Kessie verso l'addio. "Quanto chiede a Maldini per rinnovare", cifra impossibile

26 agosto 2021 a

a

a

Il rinnovo di Franck Kessie si complica. Le posizioni di partenza sono rimaste le stesse, perché sia il Milan che il centrocampista vogliono prolungare il contratto, in scadenza a giugno del prossimo anno, il punto è che potrebbe richiedere più tempo di quanto si pensasse. "Voglio restare per sempre, quando torno dall’Olimpiade sistemeremo tutto", aveva detto Kessié durante le Olimpiadi giocate con la sua Costa d'Avorio.

Gigio non c'è più? Ci pensa Maignan: Milan, basta un gol di Diaz per stendere la Samp

Nell’ultimo faccia a faccia, la proposta del Milan era strutturata su una base di 6 milioni, con la variabile bonus ad arrotondare ulteriormente l’ingaggio di Kessie (quello attuale è di 2,2), ma la richiesta della controparte è salita fino a 7 milioni netti, che potrebbero arrivare a 8,5 con l’inserimento di vari bonus. Una cifra che, sponda Kessie, nasce dal fatto che ormai è un leader conclamato si aspetta un riconoscimento economico da top player, fa sapere la Gazzetta dello Sport.

Kessie non sbaglia, il Napoli sì: Milan e Juve in Champions, ci lascia le penne Gattuso

"L’impressione è che, senza un bilanciamento tra le esigenze economiche delle parti, il confronto tra Kessie e il Milan possa risentire di un clima non più così sereno come fino a poco tempo fa. In questa cornice, va registrato sullo sfondo l’interesse del Liverpool e del Tottenham: finora le due big inglesi ovviamente non si sono fatte avanti e osservano l’evolversi dei fatti, anche perché ogni mossa andrà calibrata con la massima attenzione", ricorda sempre la Gazzetta. Ma da Casa Milan arrivano spifferi di fiducia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.