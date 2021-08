Cristiano Ronaldo, "il Psg ha rinunciato": dove hanno avvistato l'agente Mendes, un solo modo per lasciare la Juventus subito

26 agosto 2021 a

a

a

Si inizia a delineare sempre di più lo scenario di calciomercato che riguarda i giocatori più forti e i club più ricchi. Andiamo con ordine: il Real Madrid ha fatto una nuova (e probabilmente ultima) offerta per Kylian Mbappè da 170 milioni più 10 di bonus. Il Psg sostanzialmente ha risposto “spiccioli”, e quindi l’ha rispedita al mittente, non volendosi privare assolutamente del francese. Poi il presidente Al-Khelaifi ha sostanzialmente chiuso il mercato dichiarando che “non ingaggeremo Cristiano Ronaldo”.

Milan, un ritorno in Champions da brividi: il girone peggiore. Inter come un anno fa, dove sono finite Juve e Atalanta

E quindi neanche venderanno Mbappè, a costo di farlo arrivare in scadenza a fine stagione: probabilmente nei piani del Psg c’è il rinnovo, sperando che Kylian si convinca a rimanere una volta che avrà iniziato a giocare e vincere con Neymar e Messi. A questo punto resta da capire che cosa ne sarà di Cristiano Ronaldo: è chiara la sua volontà di lasciare Torino, con la Juventus che ha chiesto all’agente Jorge Mendes di presentarsi con un’offerta concreta entro le prossime 24 ore.

Cristiano Ronaldo, colpo di scena. "Avvistato Raiola a Torino": Juventus, terremoto in arrivo

Volato a Parigi, Mendes avrebbe incontrato emissari del Manchester City, unico club che ha qualche possibilità di prendere CR7: gli inglesi sono però restii al pagamento dei 30 milioni pretesi dalla Juve per il cartellino del portoghese, che è in scadenza di contratto ma che deve essere ancora ammortizzato per quella cifra. Difficile sbilanciarsi, ma considerata la volontà del giocatore e l’abilità di Mendes, non è da escludere che il City possa decidere di accontentare le richieste bianconere: sarebbe già pronto un contratto fino al 2023.

Cristiano Ronaldo, siamo alla presa in giro. Addio Juve, il super vertice finisce male: Nedved e Arrivabene, la situazione precipita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.