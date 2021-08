Cristiano Ronaldo ha lasciato la Continassa: "Infastidito col suo agente Mendes". City, voci pesantissime

27 agosto 2021 a

Cristiano Ronaldo ha lasciato la Continassa per l’ultima volta. Il portoghese non si è allenato, ma si è limitato a salutare i compagni di squadra. Segno che l’addio è imminente, direzione Manchester a quanto pare. Anche se restano da sciogliere diversi nodi, ma evidentemente per aver deciso di lasciare già Torino il calciatore è sicuro di andar via nelle prossime ore.

Si narra tra l’altro di un piccolo malumore di Ronaldo nei confronti del suo storico agente, Jorge Mendes, “accusato” di non aver trovato soluzioni se non quella del Manchester City che non è propriamente gradita. Per una serie di motivi: innanzitutto, Pep Guardiola non impazzisce per CR7 e la cosa sembra reciproca, d’altronde l’allenatore spagnolo lo ha sempre messo un gradino sotto Leo Messi. Poi c’è un fattore ambientale, essendo il portoghese diventato grande calcisticamente tra le file del Manchester United.

In pratica questo trasferimento lo vogliono davvero soltanto i proprietari sceicchi, per una questione di status e di immagine. Ronaldo sarebbe risentito nei confronti dell’agente che non è riuscito a trovare alternative: ha trovato porte sbarrate sia a Parigi che a Madrid, quindi Cristiano deve accontentarsi del City, dove la sua utilità sarà tutta da verificare. Resta però da capire con che formula tornerà a Manchester: la Juventus ha messo in chiaro che non lo libererà a costo zero, ma pretende almeno 25 milioni per il cartellino.

