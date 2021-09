Josè Mourinho, ma davvero? In pieno centro a Roma, sorpreso così: una foto senza precedenti

02 settembre 2021 a

Ha già conquistato Roma, sponda giallorossa. Si parla di Josè Mourinho, il profeta di Setubal, sei punti in due partite e gol a catinelle. Insomma, è subito amore tra l'allenatore e la Capitale, l'entusiasmo è alle stelle. L'ex mister dell'Inter del "triplete" si è ambientato a tempo record, il feeling è evidente.

Eppure, lo Special One... mangia da solo. Il tutto viene raccontato da una fotografia pubblicata da Leggo.it che potete vedere cliccando qui. Eccolo, Mourinho, concedersi una serata di relax, una cena a lume di candela. Ma non una cena romantica: al tavolo infatti è seduto soltanto lui. L'immagine, per inciso, è stata scattata al ristorante Hungaria.

Molti hanno riconosciuto Josè, ma nessuno si è avvicinato. Forse, con la complicità del lumino sul tavolo, i tifosi avevano immaginato che fosse in compagnia, dunque meglio non disturbarlo. E invece no: era solo, con il suo telefono con cover giallorossa con le sue iniziali, quella che postò su Instagram subito dopo essere stato annunciato dalla società giallorossa.

