Milan, le scelte di Stefano Pioli: cala la mannaia su tre big, ecco chi resta fuori dalla lista Champions

Samu Castillejo, Andrea Conti e l'ultimo arrivato Pietro Pellegri non potranno giocare le partite dei gironi di Champions League con la maglia del Milan. Stefano Pioli, infatti, li ha tagliati dalla lista Uefa di 25 giocatori che sarà presentata oggi, giovedì 2 settembre, entro la mezzanotte. A rischio taglio c'era anche Kaluku, ma Kessie rientra negli otto giocatori "cresciuti localmente" e quindi ha liberato lo slot per il difensore francese, riposta Sportmediaset.

Andrea Conti è ai margini del progetto dopo essere rientrato dal prestito al Parma, ma non è riuscito a trovare una squadra in questo mercato e ha anche deciso di non svincolarsi. Anche Castillejo era in uscita, ma potrà giocarsi le sue carte in campionato e Coppa Italia.

Pellegri, invece, nuovo arrivato, dovrà pazientare e dimostrare il suo valore prima di sentire la musichetta della Champions in maglia Milan. Il giovane attaccante, in arrivo dal Monaco, è stato acquistato negli ultimi di giorni di mercato. Ancora presto per giudicarlo, ma l'età, 20 anni, è dalla sua parte. Dovrà faticare per farsi strada nell'attacco milanista che, assente Ibrahimovic, ha trovato con Giroud un degno sostituto. Ma per Pellegri non è detta l'ultima parola: il Milan punta su di lui anche come possibile investimento per il futuro.

