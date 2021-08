Champions League, sorteggio da brividi per il Milan. Inter come un anno fa, dove sono finite Juve e Atalanta

26 agosto 2021 a

Il primo aspetto che balza agli occhi dopo il sorteggio dei gironi della Champions League 2021-22, è che il Milan sarà chiamato a un’impresa sportiva. Tornati nella massima competizione europea per club dopo sette lunghissimi anni di assenza, i rossoneri partivano in quarta fascia e quindi non potevano certo aspettarsi un sorteggio agevole. Però è andata decisamente male perché la squadra di Stefano Pioli è finito in un girone durissimo, quello B che comprende Liverpool, Atletico Madrid e Porto.

Particolare, invece, il sorteggio che è toccato all’Inter, finita in un girone per 3/4 identico a quello dello scorso anno. I nerazzurri sfideranno nuovamente Real Madrid e Shakhtar, con la particolarità che tutte e tre le squadre hanno cambiato allenatore: curiosamente sono tutti italiani, Ancelotti a Madrid, De Zerbi in Ucraina e Inzaghi a Milano. A completare il girone la cenerentola Sheriff, la classica squadra cuscinetto con cui sarà vietato perdere punti.

Tutto sommato positivo, invece, il sorteggio per Juventus e Atalanta. I bianconeri sono sì finiti con i campioni in carica del Chelsea, ma anche con Zenit e Malmoe, quindi la qualificazione agli ottavi non dovrebbe essere in discussione. Buone possibilità anche per la Dea: Villareal e Manchester United sono le finaliste della scorsa Europa League, ma i nerazzurri possono giocarsela. Completa il gruppo lo Young Boys.

