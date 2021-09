Qualificazioni ai mondiali, l'Italia travolge la Lituania. Finisce 5-0. Kean e Raspadori spettacolari

08 settembre 2021 a

a

a

L'Italia trionfa contro la Lituania. Dopo i due pareggi contro Bulgaria e Svizzera gli azzurri tornano a vincere battendo a Reggio Emilia 5-0 la Lituania nella sfida valida per le qualificazioni ai mondiali in Qatar. Al Mapei Stadium-Città del Tricolore gli azzurri aprono le marcature con Kean all'11', il raddoppio è una autorete di Utkus, al 24' rete di Raspadori, alla sua prima marcatura in azzurro, al 29' Kean firma la doppietta. Nella ripresa, rete di Di Lorenzo al 54'. Ampio turnover per il ct Roberto Mancini che in avanti presenta l'inedito tridente composto da Raspadori, Kean e Bernardeschi, spazio anche per Biraghi, Bastoni, Cristante e Pessina. La classifica del girone C vede gli azzurri in testa con 14 punti dopo 6 gare giocate, alle spalle dei campioni d'Europa la Svizzera (0-0 a Belfast contro l'Irlanda del Nord) con 8 punti in 4 gare e prossimo avversario dell'Italia a Roma il 12 novembre, a 5 la Bulgaria e l'Irlanda del Nord, fanalino di coda la Lituania a zero. E prosegue la striscia da record degli azzurri saliti a quota 37 gare consecutive senza sconfitte, dietro alla squadra di Mancini con 35 gare di imbattibilità la Spagna 2007-09, e il Brasile 1993-96.

Partono bene i lituani, sugli sviluppi di una punizione diagonale di Kazlauskas deviato in corner da un difensore azzurro. Al nono ancora i baltici con Novikovas, palla bloccata da Donnarumma. All'11', sulla prima occasione utile, l'Italia passa grazie ad una incursione di Kean, l'attaccante bianconero approfitta di un passaggio sbagliato dagli avversari per insaccare da posizione defilata nell'area piccola, per lui è un ritorno al gol in azzurro dopo l'ultimo realizzato a marzo 2019. Due minuti dopo è festa grande per la rete di Raspadori, beniamino del pubblico di casa, il giocatore del Sassuolo si gira al limite dell'area e tira, decisiva la deviazione di Utkus che toglie al 21enne azzurro la gioia per la prima rete in Nazionale maggiore. Serpentina di Bernardeschi che tenta il gol dalla lunga distanza ma la mira è imprecisa. Al 24' Raspadori può finalmente esultare per la rete, l'attaccante è lesto a ribadire in gol una ribattuta corta di Lasickas su un cross teso di Di Lorenzo. Il poker è servito al 29', Bernardeschi serve Kean sul filo del fuorigioco, il classe 2000 al volo dal limite beffa il portiere Setkus con una conclusione al volo di sinistro. Al 38' Raspadori prova ancora la girata in area, palla alta.

A inizio ripresa doppio cambio per l'Italia con Sirigu tra i pali al posto di Donnarumma, in difesa Calabria rileva Biraghi. Per la Lituania triplo cambio, entrano Barauskas, Megelaitis e Satkus per Slavickas, Dapkus e Utkus. Tenta subito la via del gol Bernardeschi che da posizione defilata trova solo l'esterno della rete. Al 52' rasoterra di Calabria respinta da Setkus, Raspadori ribadisce in rete ma si alza la bandierina del fuorigioco. Poco dopo, minuto 54, tiro-cross di Di Lorenzo dalla destra, il portiere si fa scavalcare con la palla che si insacca all'incrocio, per il difensore del Napoli si tratta del primo gol in Nazionale. Nuovi cambi per Mancini, esce il capitano Jorginho per Castrovilli, out Bernardeschi per Scamacca al debutto. Al 73' quinto cambio per l'Italia, esce Kean per Berardi, per i lituani Uzela per Dubickas. Insistono gli azzurri a caccia della sesta rete ma la stanchezza si fa sentire da entrambe le parti. All'84' punta la porta Castrovilli che dal limite lascia partire un destro secco che si stampa sul palo. All'88' punizione dal limite di Berardi con palla sul fondo non di molto. E' l'ultima occasione della partita, l'arbitro Pawson fischia la fine dopo 2' di recupero.

