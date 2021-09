Daniel Guerini, sciacalli sulla tomba del giovane calciatore morto: rubati cimeli della Lazio, la rabbia della madre

10 settembre 2021 a

Daniel Guerini, il centrocampista 19enne della Lazio Primavera, morto tragicamente lo scorso 27 marzo dopo un incidente stradale continua a non avere pace. Dalla sua tomba, rivela la Gazzetta dello sport, sono sparite magliette, sciarpe e pupazzetti. Cimeli che hanno riempito in continuazione di doni sia la tomba sia il luogo dell'incidente. La reazione della madre di Daniel è disperata straziante: "Maledetti!".

La mamma non è riuscita a nascondere la rabbia per i furti subiti: "A te brutto indegno/a, che ti sei permesso/a di rubare sulla tomba di Guero ti auguro tutto il male del mondo. Una sciarpa, uno scudetto, e un aquilotto… Se me lo chiedevi ti ci ricoprivo. Occhio che c’è qualcuno che vede tutto. È stata svuotata la cappella di mio figlio Daniel. Sono state portate via sciarpe, foto, cimeli e tanti ricordi portati dagli amici di mio figlio. Faccio un appello perché tutto venga riconsegnato".

Tanti sono stati i messaggi sui social di supporto alla madre e gli attacchi agli ignoti che saccheggiato la tomba di Guerini. Sempre via social la famiglia ha lanciato l'appello a tutti gli amici di Daniel per cercare di recuperare tutto quello che c'era sulla sua tomba. Daniel Guerini è morto in seguito a un terribile incidente stradale. Il 19enne viaggiava su una Smart ForFour guidata da un suo amico e in compagnia di un altro ragazzo. L'automobile avrebbe tamponato una Mercedes Calsse A e si è ribaltata. Con l'accusa di omicidio stradale, sono stati inizialmente indagati il conducente della Mercedes e l'amico di Guerini, ma le indagini sono ancora in corso.

