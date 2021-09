Juventus, Max Allegri in Champions League ritrova i sudamericani, ma perde Chiesa e Bernardeschi

13 settembre 2021 a

Un disastroso avvio in campionato non avveniva dal 2015-16, che però si chiuse con lo scudetto. La Juve quindi prova almeno a ripartire in Champions League con l'esordio stagionale contro il Malmoe. Gli svedesi sono lo stesso avversario contro cui Allegri iniziò la sua avventura bianconera in Europa, culminata con la finale di Berlino proprio al termine di quella stagione.

Rrispetto alla trasferta di Napoli l'allenatore toscano potrà contare sul rientro dei calciatori sudamericani. Non ci sarà, invece, Federico Chiesa. Tenuto precauzionalmente a riposo a causa di un affaticamento muscolare proprio per averlo a disposizione per la Champions, l'azzurro ha lavorato a parte nell'allenamento di rifinitura prima della partenza per la Svezia e non è stato convocato. La speranza è che sia recuperato per la sfida col Milan di domenica sera.

Lui, Dybala, Alex Sandro, Danilo, Bentancur e Cuadrado (rientrato in Italia dopo i problemi di gastroenterite e pronto a giocare) dovrebbero cambiare il volto di una squadra alla ricerca di un'identità perduta. Quasi sparita dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. In porta ci sarà ancora Szczesny, ma, come ha detto lo stesso Allegri, non gli saranno concesse altre prove d'appello. Non convocato Bernardeschi per un piccolo fastidio nella rifinitura, oltre ad Arthur e Kaio Jorge.

