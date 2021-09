Mike Maignan, brutali insulti razzisti e bestemmie? Beccato il tifoso della Juve: clamoroso, di chi si tratta

23 settembre 2021 a

La Digos di Torino ha identificato il tifoso della Juve che domenica, durante all'Allianz Stadium prima della partita col Milan, ha preso di mira il portiere rossonero Mike Maignan lanciandogli contro epiteti razzisti e bestemmie. Individuato grazie alle telecamere dell'impianto, l'uomo è stato denunciato per istigazione all'odio razziale. Si tratta di un operaio e sindacalista di Rovigo. L'uomo era iscritto allo Juventus Club Gaetano Scirea di Castagnaro (Verona), che ne ha annunciato subito l'espulsione, rivela Sportmediaset.

Subito dopo la gara era stato lo stesso Maignan a farsi sentire attraverso social. "Sono Mike, in piedi, nero e orgoglioso. Finché potremo usare la nostra voce per cambiare le cose, lo faremo", aveva scritto il portiere rossonero sui suoi profili dopo la pubblicazione online di alcuni video che riprendevano gli insulti razzisti poco prima della gara contro la Juve. "Cosa volete che dica? Che il razzismo è sbagliato e che quei tifosi sono stupidi? Non si tratta di questo. Non sono né il primo né l’ultimo giocatore a cui questo succederà. Finché questi eventi vengono trattati come incidenti isolati e non viene intrapresa alcuna azione globale, la storia è destinata a ripetersi ancora e ancora e ancora"., aveva postato il calciatore.

Valentino Modanese, presidente del club cui era iscritto l'umo denunciato, ha dichiarato: "Ho parlato con lui e gli dispiace molto ma la frittata ormai è fatta e verrà punito con l'espulsione per il suo comportamento da stupido che ha recato un danno d'immagine al club e a tutti i suoi soci", ha annunciato.

