Gp Turchia, un terremoto che vale il mondiale? Lewis Hamilton parte ultimo, gode Max Verstappen

Lorenzo Pastuglia 08 ottobre 2021 a

a

a

Lewis Hamilton partirà con 10 posizioni di penalità in griglia al Gp di Turchia domenica. Il leader di campionato ha deciso per il cambio di motore già dalla gara dell’Istanbul Park. La decisione era nell’aria e segue quella di Max Verstappen, Charles Leclerc, Nicholas Latifi e Valtteri Bottas nel passato GP di Sochi. Se l’olandese della Red Bull, rivale per il titolo 2021, era partito in fondo alla griglia, Lewis scatterà dietro per aver integrato un nuovo motore a combustone interna (Ice) e un nuovo scarico, ma avendo superato il numero consentito di cambio motori (3), il pilota ha ricevuto la sanzione.

"Chi è davvero Valtteri Bottas". La clamorosa confessione di Lewis Hamilton, un caso in Mercedes?



Come lui anche Carlos Sainz cambierà il motore in questo weekend e partirà indietro. Sulla rossa verrà integrato il nuovo propulsore aggiornato soprattutto nella parte ibrida. Un GP tutto da guardare: sia perché i sorpassi sono molto possibili, sia perché il duello tra Mercedes e Red Bull è quasi alla pari, con Milton Keynes in leggero vantaggio sia per il vantaggio in griglia, sia per il carico aerodinamico migliore della RB16B rispetto alla W12 Mercedes. Anche la Ferrari può dire la sua, con Charles Leclerc che l’anno scorso è andato molto veloce sulla pista di Tuzla, strappando il 4° posto finale con una SF1000 non esaltante nelle prestazioni.

"Quell'imbarazzo mentre tornava ai box". Hamilton, bomba di Damon Hill: il lato nascosto del campione

La storia della comunità Lgbt da insegnare a scuola? Occhio, scende in pista Hamilton

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.