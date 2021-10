Paolo Ziliani contro la Juventus: "Tra Montero e sua moglie molto più che se*** selvaggio", cosa ha dovuto subire

25 ottobre 2021 a

a

a

Anche le corna di Pablo Montero e sua moglie. Paolo Ziliani, sui social, è forse il giornalista "anti-juventino" (o almeno così viene etichettato) più famoso. La penna del Fatto quotidiano non lesina mai battute salaci e polemiche contro la Signora, una guerra aperta scatenata fin dai tempi di Calciopoli. Ne ha però fatto le spese lui per primo, venendo massacrato a colpi di fake news.

"Un caz***o che vive per insultare la Juve". Mughini a Tiki Taka, bombarda la penna del Fatto





Sul Fatto, Ziliani ricorda "la richiesta di licenziamento che Andrea Agnelli avanzò sul mio conto al direttore di SportMediaset Claudio Brachino nell'estate 2013, la chiusura nel 2014 del programma La Tribù del Calcio che curavo da 5 anni e altri simpatici ammennicoli". Il peggio però lo si ritrova su Google: "Vi compariranno le ricerche più comuni fatte dalla gente: Paolo Ziliani moglie e Paolo Ziliani corna".

"La Juve ha organizzato l'esame nei minimi dettagli": Luis Suarez, spunta un pesantissimo articolo



In Rete, sui social, profili Facebook, Instagram e Twitter "offrono finte interviste dell'ignaro Montero, di 20 anni più giovane di me e mia moglie, con tanto di citazione di giornali che mai hanno pubblicato idiozie simili tipo 'Tra me e la moglie di Ziliani c'era molto più che del sesso selvaggio. Per molto tempo siamo stati innamorati'. Paolo Montero, marca.com". Quindi l'affondo: "Questo, perché lo sappiate, è lo stile Juve e il mondo Juve. Questo è ciò che capita a chi prova a fare il giornalista oggi, 2021, ficcando il naso nella tana più brutta del calcio italiano".

"Lo spazzino Caressa nasconde Suarez contro il tappeto": bordata di Ziliani contro il collega

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.