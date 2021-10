Lewis Hamilton, lo riconoscete? Si traveste e va in fabbrica: il finale è impensabile

29 ottobre 2021 a

a

a

Non è la prima volta e non sarà l’ultima che uno sportivo molto famoso si traveste per “infiltrarsi” tra le persone normali. Stavolta è toccato a Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula 1: dopo essersi travestito, ha accolto nella Factory Mercedes, a Brackley, tre piccoli aspiranti ingegneri. I quali ovviamente, una volta scoperto chi c’era davvero sotto quel travestimento, si sono molto emozionati e hanno poi potuto conversare tranquillamente con lui.

Verstappen-Toto Wolff, rissa anche sulla serie di Netflix: l'ultima frontiera della guerriglia

In pratica la Mercedes aveva invitato in fabbrica tre bambini della scuola elementare di Camden dal profilo specifico: appassionati di materie scientifiche e con il sogno di diventare un giorno ingegneri di una scuderia di Formula 1. Per questo sono stati selezionati per scoprire il dietro le quinte dell’attività che si svolge in preparazione dei Gran Premi. Tra l’altro in un momento cruciale della stagione, dato che Hamilton sta lottando con Max Verstappen: il pilota della Red Bull sta facendo di tutto per impedire l’ottavo titolo mondiale del rivale, al momento guida la classifica con 12 punti di vantaggio sul britannico.

Morto Milton, padre di Ayrton Senna: la F1 e le accuse di schiavitù, una storia pazzesca

Ovviamente la sorpresa confezionata da Hamilton è stata molto gradita ai tre piccoli invitati. “Ammiro davvero Lewis - ha dichiarato uno di loro - perché è nero ed è di ispirazione per altri bambini di colore a fare qualsiasi cosa e perché insegna a non rinunciare mai ai tuoi sogni”.

Il lancio dell'ultimo casco di Valentino Rossi? Ecco chi lo ha preso: una straordinaria coincidenza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.