Felipe Massa, "perché deve vincere Max Verstappen": un siluro contro Hamilton, giù la maschera

Una battaglia che sta appassionando tutto il mondo della Formula 1 e non solo, quella tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, quella tra il pluricampione Mercedes e il fenomeno della Red Bull. Un duello come non se ne vedevano da tempo nel circus, anche per la rivalità tra i due, schizzata alle stelle, spesso quasi ingestibile.

E nel duello c'è chi si schiera. Per esempio Felipe Massa, che ha pochi dubbi: lui tifa Verstappen. "Stiamo assistendo a un campionato molto emozionante, con una lotta tra due piloti e due squadre. Speriamo possa essere una lotta sino all’ultima curva dell’ultima gara, come accaduto a me nel 2008 - premette -. Il mio preferito è Verstappen, perché è importante che vinca un nuovo pilota. Non mi piace veder vincere sempre lo stesso. Hamilton si merita questo successo ed è un pilota incredibile, ma io sostengo Verstappen. Quest’anno ha una grande opportunità", ha spiegato l'ex pilota Ferrari al quotidiano sportivo spagnolo As.

Dunque, le lodi alla mentalità di Verstaappen: "La pressione fa parte della Formula 1, c’è sempre. E deve sopportarla il primo quanto il secondo, ma ritengo che Max sia un pilota che gestisce bene la pressione. Fino al termine della carriera di Hamilton ci sarà una grande rivalità tra i due", profetizza Massa. Poi, da parte del brasiliano una battuta sul suo vecchio compagno di squadra, Fernando Alonso: "Per lui il rientro è stato un po’ difficile nelle prime gare, ma poi è tornato ad essere il Fernando che conoscevamo. Non guida una monoposto vincente, ma sta facendo un lavoro molto importante. Ha costanza, velocità e sta dando spettacolo", ha concluso Felipe

