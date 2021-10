Arturo Vidal si compra la macchina nuova: Ferrari? Non proprio, ecco il "bolide"

30 ottobre 2021 a

Arturo Vidal ha pubblicato sul suo profilo Instagram le foto che lo ritraggono insieme al suo Pandino. L Il calciatore non ha mai nascosto la sua passione per le vetture e i motori in particolare per la Fiat Panda. Sui suoi profili social però ci sono anche le foto delle sue supercar, tra le immagini pubblicate Ferrari, Volvo, Brabus, tutti brand di lusso, e di recente ha mostrato anche la sua nuovissima McLaren 720S, supercar estrema in grado di sprigionare la potenza di 720 cavalli e di regalare prestazioni (e emozioni) da urlo.

L'ultima fotografia pubblicata poche ore fa sul profilo Instagram del calciatore, lo ritrae insieme alla sua Ferrari rossa fiammante, ad un fuoristrada esclusivo modificato da Brabus, e alla sua Fiat Panda tanto adorata dal centrocampista dell'Inter.

Proprio così, in mezzo a questi bolidi ultra potenti e lussuosi, dallo straordinario valore, c’è anche un vecchio Pandino, che pare essere l’auto che il centrocampista dell’Inter ama di più in assoluto. È la vecchia generazione dell’iconica Fiat, quella che siamo abituati a vedere ormai da tanti anni (e che Lapo Elkann ha trasformato in un’esclusiva elettrica) dai profili e dalle forme squadrate. L’auto di Vidal ha la livrea color verde acqua.

