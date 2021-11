Lewis Hamilton, "non posso fare commenti": si mette male, stangato in Brasile e mondiale addio?

Lorenzo Pastuglia 12 novembre 2021 a

Se negli anni passati, dopo essere arrivato in Brasile, era sicuramente molto più convinto di vincere il titolo mondiale, ora Lewis Hamilton ha paura di poter perdere il duello contro Max Verstappen. Colpa di una Red Bull più prestazionale della Mercedes nell’aerodinamica, e di un 23enne come Max cresciuto così tanto da reggere testa al sette volte iridato. Intanto, il britannico ha presentato la gara di Interlagos (il via domenica alle 18 italiane su Sky Sport F1) direttamente nella conferenza stampa piloti del giovedì: “Immagino che il compito sia il più arduo possibile — ha detto —. Il loro passo nell’ultima corsa è stato ovviamente fenomenale. Hanno avuto una macchina forte tutto l’anno, come avete potuto vedere, quindi penso che abbiamo fatto il nostro meglio. Questo weekend spingeremo per vedere se possiamo ottenere altro dalla macchina. L’ultima volta qui sono stati incredibilmente forti”.

Cinque posizioni di penalità in griglia?

Niente di più vero, perché nel GP del 2019 — l’anno scorso per il Covid non si sono corse le gare americane — la Red Bull vinse di forza, mentre Lewis, 3° al traguardo, venne retrocesso al 7° posto per il contatto a due giri dalla fine con Alexander Albon (allora pilota Red Bull, nel 2022 nuovo pilota Williams al posto di George Russell). “Quest’anno ovviamente abbiamo avuto le ali tarpate — ha aggiunto Hamilton — quindi è stato più difficile da un punto di vista operativo massimizzare la macchina”. E sulla possibilità di avere cinque posizioni di penalità in griglia per la gara di domenica, per sostituire una componente elettronica, ha aggiunto: “Non posso fare commenti su questo. Non abbiamo ancora fatto la riunione con i meccanici e gli ingegneri, quindi non lo so”. Infine una battuta su Valentino Rossi: “È triste vederlo ritirarsi dalla Moto GP”.

Mercedes e Lewis, un omaggio ad Ayrton Senna

Proprio dopo la gara di Città del Messico, sulla W12 di Lewis è stata rilevata una perdita nella pompa di pressione dell’acqua e per questo, probabilmente, verrà montato un nuovo propulsore Ice, ovvero il motore termico, che dovrebbe costargli tra le cinque e le 10 posizioni. Insomma, un altro Gran Premio in salita, su una pista che favorisce più le caratteristiche della RB16B di Milton Keynes. Intanto, la Mercedes ha caricato il suo campione prima del GP: sui social di Stoccarda, nella serata di giovedì, è apparso un fotomontaggio di Hamilton al fianco di Ayrton Senna — l’ex pilota di McLaren e Williams, scomparso a Imola nel 1994, è stato l’idolo di sempre per il numero 44 — a passeggio lungo il rettilineo di Interlagos. Mentre il pilota Mercedes correrà con un casco celebrativo nel finesettimana, che nella parte superiore e posteriore riprende i colori brasiliani con cui correva Magic.

