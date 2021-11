Valentino Rossi, grazie di tutto: a Valencia cala il sipario sulla carriera del più forte: 10° posto, vince Bagnaia

14 novembre 2021 a

a

a

Grazie Valentino, grazie di tutto. Grazie davvero e grazie di cuore. Finisce la carriera di Valentino Rossi, 26 anni di trionfi e spettacolo. Cala il sipario sulla parabola dell'uomo che ha fatto innamorare il mondo intero delle moto. A Valencia, l'ultima tappa, il Dottore chiude in decima posizione, ma conta poco. Conta la festa, l'affetto, le lacrime delle persone, commosse nell'assistere a quello che è un momento storico, e triste, nella storia delle due ruote.

Nel giorno della festa del Dottore, a Valencia, vince Francesco Bagnaia, in una giornata pazzesca per la Ducati: sul podio infatti solo moto di Borgo Panigale, che conquista anche il titolo costruttori 2021.

"Cosa ho sacrificato per Valentino Rossi". Nel giorno dell'addio, la commovente confessione di Mauro Corona

Per Valentino Rossi, una gara condotta alla grande, da campione vero: partito dalla decima casella in griglia e arrivato nella stessa posizione dopo una gara fatta di sorpassi e amministrazione che lo ha portato al traguardo dietro l'Aprilia di Aleix Espargarò e davanti la Yamaha dell'amico, e discepolo, Franco Morbidelli. Nella stagione che poteva regalargli il 200° podio in MotoGp, Rossi saluta e lascia un vuoto incolmabile nel mondo del motociclismo.

"Forse piangerò, ma vorrei chiudere con il sorriso". Valentino Rossi, l'ultima gara: brividi in conferenza stampa

Per quel che riguarda la gara di oggi, Bagnaia insegue a lungo Jorge Martin, per poi sorpassarlo e sfuggirgli via come solo la potenza della Ducati sa fare. Al traguardo è ennesimo successo per Pecco, con tripletta della Ducati completata da rookie dell'anno Jorge Martìn e Jack Miller.

Ma le attenzioni, dopo la fine della gara, sono tutte - doverosamente - per il Dottore, che si concede un lunghissimo ultimo giro d'onore, circondato e assediato dalla folla. Valentino Rossi incassa l'applauso scrosciante dei 70mila spettatori di Valencia: anche la Spagna ama valentino, forse più di quanto abbia mai amato alcuni dei suoi piloti. Grazie ancora, Valentino.

"Ha corso per farmi perdere. Da quel giorno...": Valentino Rossi, bordata contro Marc Marquez

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.