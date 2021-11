Roberto Mancini, inspiegabile gufata: "Ai mondiali ci andiamo e magari...", cosa gli è uscito di bocca

16 novembre 2021 a

"Dobbiamo ritrovare quello che ci ha contraddistinto fino a oggi: massima tranquillità fino a marzo, recuperiamo energie e ragazzi e al Mondiale ci andremo dai playoff, magari lo vinceremo anche”. Roberto Mancini non si arrende, dopo il pari di lunedì sera in Irlanda del Nord che condanna l'Italia ai playoff a eliminazione di marzo, perché la Svizzera ha vinto 4-0 contro la Bulgaria chiudendo il girone da prima.

Il c.t. azzurro così ha detto ai microfoni di Rai Sport dopo lo 0-0: “La partita con la Bulgaria è stata la prima di settembre dopo due giornate di campionato, poi ci sono stati i due rigori con la Svizzera — ha detto il Mancio — Facciamo a fatica a far gol nonostante abbiamo sempre il gioco in mano. Abbiamo avuto un'occasione nel primo tempo, sono partite da sbloccare subito per giocare più tranquilli. Loro erano tutti dietro e noi difficoltà in questo contesto le abbiamo".

Jorginho dà la carica, Sacchi critico

Anche Jorginho ha commentato a caldo la partita, ma su Instagram: “Tante volte il calcio ti ‘punisce’ con dei risultati duri che fanno male — ha scritto il centrocampista azzurro, protagonista in negativo dei due rigori sia all’andata che al ritorno contro la Svizzera —. Ma che sicuramente non ci farà abbassare la testa e perdere il nostro obbiettivo… ci prepariamo bene per marzo che sarà un’altra battaglia.. sarà difficile e lo sappiamo, ma siamo l’Italia… e l’Italia non molla mai (queste ultime parole scritte in maiuscolo, ndr)”. Al coro si è unito anche l’ex c.t. e allenatore del Milan, Arrigo Sacchi: “L’Italia è arrivata al traguardo finale cotta e forse con un po’ di presunzione figlia del successo estivo. Questa è una lezione importante che dobbiamo studiare e analizzare per risalire e ritornare a essere una vera squadra”.

