Italia, Mondiali a rischio? L'ultimo sputazzo degli inglesi: una vergognosa prima pagina

Italia ai playoff per accedere ai Mondiali in Qatar, e intanto gli inglesi — ancora scottati per la finale persa in estate di Euro2020, fino al sorpasso nel ranking Fifa degli Azzurri nei loro confronti — se la ridono di buon gusto: meglio ironizzare così contro l’Italia, rispetto che sottolineare il 10-0 della Nazionale di Southgate in casa del povero San Marino. Il Daily Mail titola “Disastro Italia” e commenta così il pareggio della Nazionale di Mancini: “Quattro anni dopo aver sofferto il crepacuore nei play-off per mano della Svezia, e quattro mesi dopo aver battuto l'Inghilterra nella finale di Euro 2020 – è scritto — gli italiani hanno ceduto il primo posto nel Gruppo C alla Svizzera, che si è qualificata con una vittoria in casa contro la Bulgaria".

Il Sun cita i Maneskin

Il giornale diretto da Geordie Greig ha aperto così il resoconto sul match del Windsor Park: "L'Italia dovrà raggiungere il Qatar a sue spese dopo che i campioni d'Europa sono stati ancora una volta condannati alla lotteria degli spareggi per i Mondiali in una notte difficile a Belfast”. Sulla stessa lunghezza d'onda anche un altro noto tabloid d'Oltremanica come il The Sun, che si rifà alla canzone dei Maneskin e ha aperto con un ironico "Mamma mia".

Scrivendo poi così: "L'Italia affronterà uno spareggio da incubo per la Coppa del Mondo per non essere riuscita a qualificarsi automaticamente per il Qatar 2022. A quattro anni dal momento più buio, per gli Azzurri potrebbe succedere di nuovo. Sembravano essere rinati sotto la guida di Roberto Mancini, che a luglio aveva portato gli Azzurri a vincere Euro 2020, ma potrebbero mancare ancora una volta il massimo torneo di calcio". Insomma un piccolo gesto di consolazione per mettere da parte un po’ di più la delusione ancora plateale per la sconfitta di Wembley.

