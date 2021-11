Mike Tyson-choc: "Addio cocaina, con quale droga mi sballo oggi". A cosa si è ridotto, tutto drammaticamente vero

18 novembre 2021 a

Mike Tyson ne combina un'altra delle sue: dopo la tigre del Bengala, arriva il rospo. L'ex pugile, tra i più grandi della storia, tiene in casa un rospo del deserto del Sonora. E non lo fa di certo per la compagnia, ma per utilizzare il suo veleno al solo scopo di sballarsi. "Ho ingerito il veleno di questo rospo per ben 53 volte - ha raccontato l’ex iridato dei massimi al New York Post -. Ma nulla si è avvicinato all’esperienza del mio primo ‘trip’. Quella prima volta sono ‘morto’. L’ho fatto come sfida".

Tyson non ha mai nascosto di aver fatto uso in passato di droghe pesanti come la cocaina, per questo - ha detto - non si è fatto scrupoli a ingerire il veleno dell'animale: "Mi facevo di droghe, quindi perché no? È un’altra dimensione. Prima di farmi col rospo, ero un relitto. L’avversario più duro che abbia mai affrontato era me stesso. Avevo una bassa autostima. Alle persone con un grande ego capita spesso. Il rospo spoglia l’ego". Per l'ex pugile il rospo è stato una vera manna dal cielo, scoperta quattro anni fa.

Grazie all'animale, o meglio al suo veleno, Tyson ha perso 45 kg, si è riappacificato con i parenti ed ha ricominciato a fare sport. "La gente vede quanto sono cambiato - ha confermato - . La mia mente non è abbastanza sofisticata per capire cosa è successo, ma la mia vita è drasticamente migliorata. L’intero scopo del rospo è quello di farti raggiungere il massimo potenziale. Guardo il mondo in modo diverso. Siamo tutti uguali. Tutto è amore". Secondo il giornale statunitense l'ex atleta possiede un intero vivaio di rospi del deserto di Sonora nel suo ranch nel Sud della California. Ma Tyson non è nuovo a questi inusuali animali domestici. Tempo addietro l'ex Iron Mike ha dovuto cedere la sua tigre che teneva come compagnia, perché aveva morso a una donna.

