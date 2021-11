Greta Beccaglia, giornalista palpeggiata dal tifoso in diretta tv? Commento-choc in studio: il video della vergogna

28 novembre 2021 a

Una vergogna fuori dallo stadio (ma non solo). In un video che ovviamente è diventato virale alla velocità della luce. Siamo a Empoli, dove si è da poco conclusa la partita tra i padroni di casa e la Fiorentina. La Viola è stata clamorosamente battuta in rimonta, tutto in due minuti e nelle fasi finali della partita. E insomma, i tifosi empolesi sono entusiasti. In questo caso, però, sono anche fuori controllo.

E a farne le spese è Greta Beccaglia, giornalista di Toscana Tv, che aveva l'ingrato compito di intervistare i tifosi all'uscita dallo stadio Castellani. Peccato però che mentre si spendeva nelle interviste, è passato un tifoso che le ha rifilato una pacca sul sedere. Un gesto infimo che ha lasciato la Beccaglia di sasso. Dunque, la reazione:" Scusami, non puoi fare questo. Mi dispiace", ha apostrofato il tifoso porcellone.

Ma in un certo senso, il peggio doveva ancora venire. E questo "peggio" è quanto detto in studio, dai colleghi dell'inviata. "Non te la prendere, dai, non te la prendere", hanno tentato di minimizzare. Insomma, una giornalista viene molestata e palpeggiata e non se la dovrebbe prendere. Non a caso, sull'episodio è subito intervenuto l'Ordine dei giornalisti della Toscana, che ha definito "gravissimo" quanto accaduto. Ora, il giornalista che ha minimizzato, potrebbe anche incappare in provvedimenti disciplinari.

