Jannik Sinner? "Sì, lui lo può fare": le parole senza precedenti del capitano Volandri, con chi abbiamo a che fare

Le tre in punto di domenica notte. Quindici minuti dopo aver vinto al tiebreak del terzo set contro la Colombia, Capitan Volandri, Jannik Sinner e Fabio Fognini hanno raggiungo la sala stampa del PalaAlpitour di Torino. Oggi dalle 16 la sfida contro la Croazia valida per i quarti di finale di Coppa Davis. “Siamo molto contenti di aver raggiunto i quarti di finale in questa atmosfera fantastica di Torino, lunedì sarà un’altra bella sfida”, ha detto contro Jannik Sinner. Mentre il capitano Filippo Volandri: “Siamo tutti stracontenti, arrivare ai quarti qui a Torino era un obiettivo — aggiunge — Jannik può giocare tutto, singolo, doppio, triplo! E tutto ciò lo aiuta nella sua crescita, anche giocare questo doppio fino a quest’ora”.

Le parole di Fognini - Poi è stata la volta di Fognini: “Abbiamo provato questo doppio, magari in futuro può tornare utile. Abbiamo anche cambiato lato — ha detto il ligure — Jannik è molto maturo, sa già quello che deve fare, i risultati parlano per sé. Sono contento, ho fatto debuttare in doppio anche un altro pischello. Mi dispiace aver perso in questo modo il doppio, ma siamo contenti di aver passato il turno e di giocare lunedì di nuovo qui a Torino”.

Sarà il quarto confronto in Davis tra le due nazionali e il bilancio è a favore dei croati, avanti 2-1, ma l’ultimo precedente è quello che ci conforta: nel 2013 li battemmo 3-2 proprio a Torino (ma al Palavela) nel primo turno del Gruppo Mondiale. Va ricordato che la Croazia, nel 2018, è stata l’ultima vincitrice della Davis con la vecchia formula.

