Jean Todt ritorna in Ferrari? "Ne ha parlato con Elkann": indiscrezioni, che ruolo gli affidano

In Ferrari ha fatto grandi cose insieme a Michael Schumacher, Rory Byrne e Ross Brawn. Oggi sta per dire addio al suo terzo e ultimo mandato nella Fia, precisamente il 17 dicembre. Ora cosa farà Jean Todt nel 2022? Oltre al ruolo nelle Nazioni Unite come inviato speciale per la sicurezza stradale nel mondo, si apre la clamorosa ipotesi per un ritorno del francese a Maranello da Superconsulente: una figura che ricalcherebbe quella di Niki Lauda in Mercedes nell’era turbo-ibrida (scomparso nel 2019), con il tre volte iridato che ha spalleggiato in maniera eccellente il team principal Toto Wolff. Dal 1993 al 2009, Jean Todt ha firmato 14 titoli mondiali alla guida del muretto della Ferrari, un’era consegnata alla storia anche grazie alla figura del presidente, Luca Cordero di Montezemolo.

Todt come Lauda in Mercedes

“Todt, sempre abile nel programmare il proprio futuro, ha manifestato a John Elkann un’idea inattesa: rientrare a Maranello – scrive il Corriere della Sera – L’ipotesi è che Todt svolga un ruolo di Superconsulente in grado di incrementare il peso politico/sportivo della scuderia, alleggerendo l’impegno del presidente e supportando in questo senso anche Mattia Binotto, nei confronti del quale ha mantenuto un ottimo rapporto”. Dunque, “una posizione simile a quella che aveva Niki Lauda in Mercedes (come presidente esecutivo), evitando gli oneri che spettano sia ad un amministratore delegato, sia a un team principal, incarichi che Todt ha ricoperto in passato”. La Ferrari ha puntato da anni sul 2022, stagione nella quale debutterà il nuovo regolamento tecnico-sportivo. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano.

