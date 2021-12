Serie A, la Lazio si fa rimontare: il Sassuolo in sei minuti ribalta il match

12 dicembre 2021 a

Il Sassuolo vince in rimonta contro la Lazio, grazie al 2-1 firmato da Berardi e Raspadori nella ripresa. Nella 17ª giornata di Serie A al Mapei Stadium, i biancocelesti erano andati in vantaggio nel primo tempo con la rete di Zaccagni in apertura. La squadra di Dionisi conferma la sua nomea contro le big: dopo le vittorie con Juventus e Milan, batte anche i biancocelesti. Quella di Sarri cercava continuità, dopo risultati altalenanti, ma le assenze di Milinkovic-Savic (squalificato) e Luis Alberto (infortunato) non hanno aiutato. Ai biancocelesti erano bastati sette minuti per trovare la rete del vantaggio. Incursione di Pedro, assist per Zaccagni, primo gol laziale dell’esterno battendo di prima Consigli. Il Sassuolo si sveglia, grande parata di Strakosha sulla girata di Scamacca, vicinissimo al pareggio. L’attaccante sfiora nuovamente la rete al 25′ ma stavolta è il palo a negargli la gioia. Il portiere laziale è il vero protagonista del primo tempo, ci mette nuovamente i guantoni sulla conclusione di Frattesi.

Dagli spogliatoi rientra Felipe Anderson per l’infortunato Pedro. Avvio di seconda frazione entusiasmante, Berardi e Akpa Akpro sciupano un’occasione a testa. Gli emiliani attaccano con continuità e meriterebbero il pareggio per quanti pericoli hanno creato. Alla fine arriva al 63′ con il bel gol di Berardi, bravo a smarcarsi di Acerbi e ad accentrarsi per battere con il sinistro Strakosha con l’1-1. La rete dà nuova linfa al Sassuolo, la Lazio inizia ad accusare anche le fatiche fisiche dell’Europa League.

Al 69′ infatti il trascinatore Berardi costruisce un’altra azione d’oro e consegna a Raspadori il pallone giusto per firmare la rimonta con il 2-1. Finale di fuoco, all’88’ espulso Ayhan per chiara occasione da rete: sulla conseguente punizione Basic colpisce l’incrocio dei pali. Ottimo successo per il Sassuolo, che sale a quota 23, la Lazio resta ferma a 25 punti e si allontana dalla zona Europa.

