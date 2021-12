Wanda Nara e Mauro Icardi, altro che corna: "Riciclaggio e corruzione". Guai enormi, chi li vuole rovinare

17 dicembre 2021 a

Dimenticato il triangolo amoroso e le presunte corna, Wanda Nara e Mauro Icardi devono fare i conti con un altro scandalo. La coppia infatti è stata denunciata con l'accusa di riciclaggio di denaro. Il caso è legato alla società fondata dalla coppia, la World Marketing Football SRL. Quest'ultima è additata di "riciclaggio di denaro", "violenza istituzionale" e "corruzione strutturale". A denunciare Fernando Miguez, titolare della Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina. Il riciclaggio - è quanto scritto nel documento presentato in tribunale a ridosso dell'apertura del primo negozio di cosmetici a Buenos Aires - attesterebbe che l'accusa coinvolge anche "le altre attività di realizzazione di capi di abbigliamento" e "il marchio WANDA e la Wanda Nara Cosmetics".

E ancora, appare che la società di Wanda e Icardi "avrebbe l'obiettivo di alloggiare fondi monetari a seguito dell'attività sportiva di un suo socio, quindi con detti fondi consentire l'ingresso di eventuali fondi al mercato dei capitali neri ottenuti al di fuori di ogni accordo contrattuale, pensiamo al fine di evitare esborsi fiscali internazionali”.

Non è una pratica nuova. Anzi, secondo quanto trapelato dal documento si tratterebbe di una prassi tra coloro che svolgono la loro attività all'interno del regime sportivo internazionale. Alcuni - si legge - "riceverebbero il proprio stipendio diviso in denaro tramite bonifici bancari e una percentuale in denaro nero e procedono in questo modo al riciclaggio di denaro per poi trasformarsi in reddito genuino dimostrabile nel tempo in quanto di origine legale". Al momento, sia il calciatore del Psg che la consorte non hanno commentato la notizia, ma non si esclude che possano farlo nelle prossime ore.

