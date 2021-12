Christian Eriksen "in Italia non può più giocare": rescisso il contratto con l'Inter, finisce così

17 dicembre 2021 a

Christian Eriksen non è più un giocatore dell'Inter e non potrà mai più giocare nel calcio italiano. La società nerazzurra ha comunicato con una nota ufficiale la rescissione consensuale del contratto con il calciatore danese. Eriksen tornerà in un prossimo futuro a giocare, probabile un suo ingaggio in patria con l'Odense o di un ritorno all'Ajax). Dopo il malanno del 12 giugno in campo e il defibrillatore cardiaco installato, per la crisi accusata durante Danimarca-Finlandia, la normativa vigente in Italia non gli permette di giocare.

Dopo il parere negativo comunicato dal Coni al giocatore e al club nei giorni scorsi, l'Inter e Eriksen si sono incontrati per rescindere il contratto. Eriksen è arrivato a Milano nel gennaio 2020, firmando con l'Inter fino al 2024. Eriksen dovrebbe tornare a Milano con l'anno nuovo per salutare a San Siro. Sessanta partite, otto gol, svariati assist e classe cristallina il bilancio personale della permanenza in nerazzurro.

Definite ora tutte le pratiche necessarie con l'Ufficio del Lavoro, il club proverà a recuperare lo stipendio versato in questi mesi di forzata inattività attraverso l’indennità Uefa. A questo si aggiunge anche una assicurazione privata che copre l’attuale valore del cartellino, circa 11 milioni. E poi Eriksen tornerà in Danimarca, sperando di vederlo ancora calcare i campi da gioco.

