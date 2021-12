Serie A, la Lazio cala il tris: 3-1 a Venezia, colpo "europeo". Il Bologna travolge fuori casa il Sassuolo

22 dicembre 2021 a

La Lazio chiude in bellezza il 2021 vincendo per 3-1 a Venezia grazie ai gol in avvio dei due tempi di Pedro e Acerbi e alla rete nel recupero di Luis Alberto; inutile per i lagunari il primo gol in Serie A di Forte per il momentaneo 1-1. Con questo successo, il secondo consecutivo, i biancocelesti agganciano momentaneamente Roma e Fiorentina al sesto posto con 31 punti; i veneti restano invece fermi a quota 17 in sedicesima posizione. Gli ospiti partono forte e sbloccano il match dopo soli 3 minuti con un assolo di Pedro. L'ex Barcellona prende palla sulla trequarti, entra in area in velocità saltando due uomini e col sinistro supera Romero.

I ragazzi di Zanetti non si scompongono, si ricompattano e costruiscono le loro manovre con pazienza. I guizzi migliori arrivano da Aramu e non è un caso che dal suo piede nasca il pari alla mezz'ora: cross dalla destra preciso e teso che trova Forte, in avvitamento di testa a superare Straskosha: è il primo gol in Serie A per il 28enne attaccante. Partenza sprint anche nel secondo tempo per la squadra di Sarri che torna in vantaggio al 3': spunto di Zaccagni che guadagna un corner, dalla bandierina va Cataldi, palla tagliata sul primo palo e tocco di Acerbi in gol. Al 20' Busio perde palla sulla trequarti e innesca il contropiede capitolino, cross di Marusic che pesca Basic in ottima posizione ma il centrocampista croato colpisce male e Romero blocca senza problemi.

Il Venezia fatica a creare pericoli dalle parti di Strakosha. Alla mezz'ora ci prova Johnsen servito da Sigurdsson ma il suo destro è murato da Leiva. I vani tentativi degli arancioneroverdi sfumano nei minuti di recupero quando Tessmann per un brutto intervento su Luis Alberto si merita il cartellino rosso. Proprio lo spagnolo, entrato a un quarto d'ora dalla fine, chiude il discorso: dai e vai con Milinkovic-Savic, traversone del serbo che viene stoppato dal fantasista e scaricato in rete con un gran sinistro al volo. Il Bologna invece torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive e aggancia momentaneamente l’Empoli al nono posto. Sblocca Orsolini, raddoppia Hickey con un gran gol dal limite, nel recupero la chiude Santander. Il Sassuolo interrompe la sua serie positiva dopo sei turni senza sconfitte. I felsinei salgono a quota 27 in classifica agganciando l'Empoli al nono posto e staccando i neroverdi che restano fermi in dodicesima posizione con 24 punti.

