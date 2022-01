Il Sassuolo guarda avanti e blocca i baby bomber di B e C: ecco i nomi sul tavolo. Successo assicurato?

Federico Strumolo 30 gennaio 2022 a

In un calcio in cui spesso la programmazione lascia spazio all'improvvisazione, c'è anche chi negli anni è riuscito a costruire un modello da seguire. D'altronde, la scalata del Sassuolo, capace di partire dalla serie C del 2008 ed arrivare all'Europa League nella stagione 2016/17, ne è la dimostrazione. L'impresa è divenuta possibile grazie ad un un modello ben preciso: acquistare giovani talenti, spesso italiani (facendo, dunque, il bene della Nazionale), a basso costo, e rivenderli a cifre alte, iscrivendo a bilancio preziosissime plusvalenze. Come Stefano Sensi, comprato nel 2016 per 5 milioni di euro dal Cesena e venduto all'Inter tre anni dopo a 25 (il 26enne è passato in questa sessione di mercato in prestito alla Sampdoria), o Manuel Locatelli, preso ventenne dal Milan nel 2018 per 14 milioni e venduto l'estate scorsa, a 23 anni, alla Juventus per 35. Adesso il club guidato da Giovanni Carnevali è vicino a chiudere per le due principali promesse in attacco di serie B e serie C, rispettivamente Lorenzo Lucca (21 anni) del Pisa e Luca Moro (21) del Catania (ma di proprietà del Padova).

Lucca, 6 gol in 17 presenze in B, è finito sul taccuino di tutte le principali società italiane segnando 6 reti nelle prime 7 partite stagionali, e anche se non trova più il gol da inizio ottobre, resta una dei profili più interessanti del campionato cadetto. I neroverdi offrono 10 milioni ai toscani, che ne chiedono 15, e la sensazione è che si possa presto trovare un accordo. Moro, invece, sta dominando la serie C, avendo segnato 19 gol in 18 partite con la maglia del Catania. Il Sassuolo verserà 3,5 milioni più bonus per strapparlo al Padova, anche se potrebbe terminare la stagione in Sicilia. Insomma, la mossa dei neroverdi è chiara: comprare già in questa sessione di mercato (a cifre ragionevoli) il sostituto di Gianluca Scamacca (23), che verrà ceduto in estate (probabilmente all'Inter per 40 milioni, anche se il Borussia Dortmund non molla), e tutelarsi per una futura plusvalenza dell'altra stella dell'attacco Giacomo Raspadori (21). Un'operazione che la società emiliana vorrebbe replicare in difesa- mentre a centrocampo il diamante è Davide Frattesi (22; anche lui nel mirino dell'Inter) - dove l'obiettivo è Federico Gatti (23) del Frosinone.

Ma dato che il metodo Sassuolo fa gola a tanti, sono molti i club di serie A ad aver messogli occhi sul centrale capace di collezio- nare 3 gol in 18 presenze alla sua prima esperienza in serie B. In corsa c'è anche l'Inter, nonostante il club a muoversi con più decisione sia il Torino, pronto ad accontentare la richiesta di 10 milioni del Frosinone. Granata che, intanto, aspettanodi ufficializzare Samuele Ricci (20), altra promessa azzurra (ma del centrocampo) in arrivo dall'Empoli per 10 milioni. E restando a Torino, la Juventus non si ferma a Dusan Vlahovic (22; intanto sono pubbliche le cifre dell'operazione con la Fiorentina: con i bonus si arriva a 90 milioni) e si prepara ad accogliere Denis Zakaria (25) dal Borussia M' Gladbach. Il centrocampista svizzero sarebbe potuto arrivare a giugno da parametro zero, ma la dirigenza bianconera anticipa l'affare, pagando 7 milioni (bonus compresi) per il cartellino, per migliorare ulteriormente la rosa in vista della rincorsa al quarto posto (attualmente distante 1 punto, anche se l'Atalanta deve recuperare una partita). In uscita, invece, possono finire Rodrigo Bentancur (24) e Dejan Kulusevski (21): entrambi sono obiettivi del Tottenham.

