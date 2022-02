Dusan Vlahovic, il retroscena: a chi lo aveva offerto la Fiorentina. "Tutti, ma non la Juve": una sconfitta totale

10 febbraio 2022 a

a

a

Dusan Vlahovic, a segno con la Juventus nel debutto contro il Verona, poteva finire al Real Madrid. La Fiorentina una volta saputo che l'attaccante serbo si stava avvicinando al club bianconero, aveva offerto il giocatore alla squadra allenata da Carlo Ancelotti. La speranza era che gli spagnoli potessero pagare più dei 75 milioni di euro versati dalla Vecchia Signora.

Fiorentina, solo 20 euro per cancellare lo sfregio di Dusan Vlahovic: la mobilitazione

La risposta del Real però è stata negativa: anche perché il grande obiettivo per l'attacco risponde al nome di Kylian Mbappé che a giugno andrà a scadenza con il Paris-Saint Germain ed è il sogno del presidente Florentino Perez. Del trasferimento in bianconero ha anche parlato Pantaleo Corvino, ex direttore sportivo della Fiorentina e adesso dirigente del Lecce: “Negli affari e nei trasferimenti non c’è mai un vincitore ed un perdente, gli affari si fanno sempre in due, posso dire solo che la Juventus ha preso un campione, non ha speso tanti soldi se consideriamo l’età e il fatto che in futuro potrebbe valere molto di più", ha spiegato.

Fiorentina, la prima senza Vlahovic è un disastro: Immobile ispira il tris, la Lazio si rilancia

L'ex ds viola ha aggiunto: "Dal canto suo la Fiorentina aveva poca forza contrattuale, personalmente non lo avrei mai venduto a queste cifre con altri parametri. Non posso giudicarlo, è stata una dinamica fisiologica”. Un affare per entrambi, forse più per la Juve secondo Corvino, con grande rabbia dei tifosi viola.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.