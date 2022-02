Patrick Cutrone, vergogna davanti alle telecamere: "Balbuziente di m***a, l'insulto durante Empoli-Cagliari

Lorenzo Pastuglia 14 febbraio 2022 a

a

a

Empoli-Cagliari, non solo l’1-1 agguantato nel finale dai sardi con Pavoletti. Perché in campo è scintille fra Patrick Cutrone e il portiere Alessio Cragno, proseguite anche quando la punta ex Milan e Fiorentina si è accomodato in panchina dopo la sostituzione. Ripreso poi dalle telecamere, il giocatore è stato pizzicato in un gesto poco elegante verso l’estremo difensore ospite con un "Balbuziente di m....". Una frase particolarmente infelice, figlia di una rabbia che nasce anche di una polemica generatasi durante la partita. Poco prima della sostituzione, infatti, i due avevano polemizzato a lungo per un presunto fallo di mano di Goldaniga, seguito dal check del Var, prima della decisione di Marini che al termine del consulto ha fischiato fallo in attacco all’Empoli.

La scelta, mal digerita da Cutrone, non è passata inosservata per il suo allenatore Aurelio Andreazzoli, che, ha spiegato poi ai microfoni di Dazn, lo ha richiamato in panchina per scelta tecnica con l'intenzione di alleggerire la pressione del Cagliari per puntare sul palleggio. Il caso, però, si è sgonfiato quasi subito al termine della partita. E una volta lasciatosi alle spalle la tensione della partita, l'attaccante dell'Empoli ha immediatamente preso atto dell'errore commesso e ha provato a chiudere subito la questione andandosi a scusare con Cragno.

L'Empoli ribalta il match in due minuti, clamoroso ko per la Fiorentina: i Viola tornano coi piedi per terra

Una "vicenda da campo" finita perché il portiere del Cagliari ha mostrato grande comprensione dopo l’accaduto. Alla fine il match è terminato l’1-1, con Pavoletti che ha risposto al gol di Andrea Pinamonti al 38’ del primo tempo. Un punto più prezioso per i sardi che per i toscani: i primi al 17esimo posto a quota 21, i secondi all’11esimo con 10 punti in più.

L'Empoli sbanca il Maradona con Cutrone: il Napoli ora scivola al quarto posto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.